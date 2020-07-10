2020-07-10T15:06:18+03:00
Общество

Дольщики еще двух долгостроев в Саратове получат помощь от ДОМ.РФ

Принято решение о включение в работу Фонда защиты прав дольщиков еще двух саратовских проблемных домов
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Дом на Чернышевского 81/83 в СаратовеДом на Чернышевского 81/83 в Саратове
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Саратовской областью подписано соглашение с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства (ДОМ.РФ) по двум проблемным домам Саратова.

Как сообщили в группе сторонников председателя ГД РФ Вячеслава Володина в Инстаграм volodin.saratov, речь идет о двух долгостроях:

- Жилом доме №3 обанкротившегося «Фонда жилищного строительства» на Ильинском проезде в Саратове,

- Жилом доме №81/83 на Улице Чернышевского (АО Стройинтерсервис).

Как пояснили «Комсомольской правде – Саратов», ранее документы по этим домам были направлены в ДОМ.РФ для рассмотрения. Теперь по ним подписаны соглашения о включении Фонда в работу. Решение о достройке или выплате денежных компенсаций дольщикам этих долгостроев, будет принято позже на наблюдательном совете Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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