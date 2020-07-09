2020-07-09T09:37:33+03:00
Политика

Депутат саратовской облдумы Ковальский сложил полномочия и переходит на работу в минсельхоз

О новом месте работы Ковальского заявил председатель парламента
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В Саратовской областной думе обсудили сложение полномочий депутата Романа Ковальского.

Голосование по этому вопросу затянулось, поскольку часть депутатов требовала пояснить, почему очередной депутат оставляет свой пост. Если бы двумя недели ранее стало бы известно об этом, выборы нового депутата могли бы пройти уже в предстоящем сентябре.

Большая часть высказалась о работе Ковальского как об очень полезной депутатской деятельности.

Как заявил председатель думы Александр Романов, Ковальский переходит на работу в областное правительство, в министерство сельского хозяйства.

Депутаты проголосовали за сложение его полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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