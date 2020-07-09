В Саратовской области полыхает степь на площади 48 кв. км

9 Июль 2020 2020-07-09T18:20:28+03:00

Карта fires.ru с пожарами в Саратовской области

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В Новоузенском районе Саратовской области природные пожары охватили территорию около хуторов Новый Пиндеев, Курганов и Дальний.

Возгорание, по данным сервиса fires.ru, занимает территорию около 48,8 кв.км.

Спутники зафиксировали в этом месте 37 термоточек. Часть точек располагается на территории Алгайского района, но в этой местности нет населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU