Юлия Литневская проконсультировала жителей Саратова по вопросу переселения из ветхого и аварийного жилья

9 Июль 2020 2020-07-09T16:14:18+03:00

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Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская провела очередной дистанционный прием граждан. Он прошел в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Помимо частных вопросов от людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым была оказана адресная материальная помощь, в ходе приема были рассмотрены и коллективные обращения. В частности, от жителей многоквартирного дома по Ново-Астраханскому шоссе поступила жалоба на отсутствие холодного водоснабжения.

Непосредственно в ходе приема депутат выяснила, что ситуация была вызвана аварией на сетях ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». В настоящее время по указанному адресу холодное водоснабжение возвращено в полном объёме.

В ответ на жалобу жителей поселка Шарковка на ржавую воду после восстановления горячего водоснабжения депутат сообщила, что наличие осадка от частиц коррозии возможно только в течение непродолжительного времени. При сохранении проблемы на протяжении длительного срока депутат попросила сообщить об этом, чтобы составить по данному факту запрос в Государственную жилищную инспекцию для проведения соответствующей проверки.

Традиционно высок процент обращающихся по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья, а также обеспечения жильем многодетных семей.

Юлия Литневская разъяснила попросившим консультацию, что возможность улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе многодетных семей, постоянно проживающих в регионе, имеющих четырех и более несовершеннолетних детей, прописана в Законе Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области». Реализуются два вида социальной поддержки многодетных семей: предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений и предоставление жилых помещений по договорам социального найма из государственного жилищного фонда области (по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»). Средства на поддержку поступают только из областного бюджета.

В 2019 году улучшены жилищные условия 18 многодетных семей по Саратовской области, в том числе многодетным семьям предоставлено 15 жилых помещений из государственного жилищного фонда области, выданы три социальные выплаты на строительство жилого помещения.

В областном бюджете на 2020 год на улучшение жилищных условий предусмотрено 72,3 млн рублей, в том числе 52,2 млн рублей — на приобретение жилых помещений и 20,1 млн рублей — на предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений, что позволит улучшить жилищные условия 28 многодетных семей, в том числе предоставить 20 жилых помещений и восемь социальных выплат.

В первом полугодии 2020 года улучшены жилищные условия 12 многодетных семей: предоставлено шесть жилых помещений по договору социального найма из государственного жилищного фонда области (за счет средств 2019 года) и выдано шесть именных свидетельств на строительство (приобретение) квартир.

Министерством строительства и ЖКХ области даны предложения о внесении изменений в закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по увеличению финансирования мероприятий по государственной поддержке многодетных семей при строительстве (приобретении) жилого помещения на 86,16 млн рублей, что также позволит расширить возможности многодетных семей по получению жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU