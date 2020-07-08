Отключенным от воды саратовцам организовали подвоз
Саратовцам, у которых завтра, 9 июля, отключат воду, организовали подвоз.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», цистерны будут стоять на шести адресах:
- улица Куприянова, 14 (с 9:00 до 12:00);
- улица Ипподромная, 15 (с 12:00 до 15:00);
- улица Шехурдина, 32 (с 17:00 до 20:00);
- улица Шехурдина, 52 (с 9:00 до 12:00);
- улица Шехурдина, 64 (с 12:00 до 15:00);
- Московское шоссе, 11 (с 17:00 до 20:00).
Напомним, отключение коснется почти 20 улиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU