Отключенным от воды саратовцам организовали подвоз

8 Июль 2020 2020-07-08T18:14:17+03:00

Цистерны будут стоять на шести адресах

Изменить размер текста: A A

Саратовцам, у которых завтра, 9 июля, отключат воду, организовали подвоз.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», цистерны будут стоять на шести адресах:

- улица Куприянова, 14 (с 9:00 до 12:00);

- улица Ипподромная, 15 (с 12:00 до 15:00);

- улица Шехурдина, 32 (с 17:00 до 20:00);

- улица Шехурдина, 52 (с 9:00 до 12:00);

- улица Шехурдина, 64 (с 12:00 до 15:00);

- Московское шоссе, 11 (с 17:00 до 20:00).

Напомним, отключение коснется почти 20 улиц.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU