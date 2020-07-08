Почти 20 улиц Саратова на сутки останутся без воды
Завтра, 9 июля, Ленинский район Саратова останется без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начнутся профилактические работы по подготовке сетей к зиме.
С 6 часов утра и до 03:45 пятницы, 10 июля, не будет воды у жителей ряда улиц:
- Ипподромная,
- Керамическая,
- Куприянова,
- Моторная,
- Центральная,
- Шехурдина,
- Гомельская,
- Приовражная,
- Тележная,
- Прудная,
- Чкалова,
- 2-я Елшанская,
- проспект Строителей,
- Московское шоссе,
- 2-й проезд Яблочкова,
- 2 и 3-й Петровские проезды.
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ИСТОЧНИК KP.RU