Почти 20 улиц Саратова на сутки останутся без воды

8 Июль 2020 2020-07-08T12:31:57+03:00

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Завтра, 9 июля, Ленинский район Саратова останется без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начнутся профилактические работы по подготовке сетей к зиме.

С 6 часов утра и до 03:45 пятницы, 10 июля, не будет воды у жителей ряда улиц:

- Ипподромная,

- Керамическая,

- Куприянова,

- Моторная,

- Центральная,

- Шехурдина,

- Гомельская,

- Приовражная,

- Тележная,

- Прудная,

- Чкалова,

- 2-я Елшанская,

- проспект Строителей,

- Московское шоссе,

- 2-й проезд Яблочкова,

- 2 и 3-й Петровские проезды.

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ИСТОЧНИК KP.RU