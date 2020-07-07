2020-07-07T12:24:48+03:00
Происшествия

Саратовские следователи проверяют причины гибели мужчины на пляже

Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пляже «Городские пески» под мостом Саратов — Энгельс.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 7 июля утром компания отдыхающих заметила в двух-трех метрах от воды мужчину. Один из них очевидцев побежал к нему и вытащил на берег человека без признаков жизни.

Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователи осмотрели место происшествия, на вид погибшему около 40 лет, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

После установления личности скончавшегося, судебно-медицинского исследования, выяснения обстоятельств будет принято соответствующее процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудник сотовой компании в Саратове копировал телефонные переговоры клиентов
В Саратовской области температура перевалит за 40 градусов
Предложено штрафовать перевозчиков в Саратове за отсутствие терминалов
Саратовские полицейские запустили флешмоб ко Дню семьи, любви и верности
Специалисты КВС пройдут обучение бережливому производству
Балаковская АЭС поддержала 1807 социально незащищенных семей
Борьба за парковку в Саратове: Спуск колес и перекрытие проезда попали на видео
Саратовские следователи проверяют причины гибели мужчины на пляже
Под Саратовом рабочие нашли труп мужчины с тату «Кавказ» на руке
На сотрудника автодорожного надзора из Саратова возбудили еще два дела за взятки
На пляже под мостом Саратов — Энгельс утонул мужчина
На базе ПИУ РАНХиГС реализуется новая Президентская программа повышения квалификации
Следователи выяснят, кто устроил на окраине Саратова свалку химикатов
В Саратовской области от коронавируса скончался еще один человек
В Саратове растет спрос на вторичное жилье, квартиры подорожали на 1,3%