Саратовские следователи проверяют причины гибели мужчины на пляже

7 Июль 2020 2020-07-07T12:24:48+03:00

Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено

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Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пляже «Городские пески» под мостом Саратов — Энгельс.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 7 июля утром компания отдыхающих заметила в двух-трех метрах от воды мужчину. Один из них очевидцев побежал к нему и вытащил на берег человека без признаков жизни.

Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователи осмотрели место происшествия, на вид погибшему около 40 лет, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

После установления личности скончавшегося, судебно-медицинского исследования, выяснения обстоятельств будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU