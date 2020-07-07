Радаев о тонущих на пляжах: ответственные службы критически опоздали, погибших - не вернуть

7 Июль 2020 2020-07-07T19:42:22+03:00

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На заседании координационного совета по коронавирусу вечером 7 июля в правительстве Саратовской области губернатор Валерий Радаев затронул тему большого количества погибших на воде.

- Наступившая жара принесла новые проблемы. Открытие пляжного сезона повлекло за собой несколько случаев гибели людей. Вчера в Марксовском районе утонула восьмилетняя девочка, на Андреевских прудах погиб двадцатилетний юноша. Сегодня - две трагедии, включая ребенка. Считаю, что ответственные службы критически опоздали с разъяснительной работой, в том числе, касающейся опасности несанкционированных пляжей. Также оказались не готовы к оперативным действиям на оборудованных местах отдыха. Погибших, к сожалению, не вернуть. Но отреагировать на случившееся, проявив повышенную ответственность, – обязаны и муниципалитеты, и контролирующие органы. Отдых на воде в строго отведенных местах не должен становиться причиной сезонной статистики смертности, - заявил Радаев на заседании координационного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU