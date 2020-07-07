В Вольске утонула девочка
В Вольске Саратовской области утонул ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшей было 13 лет.
Предварительно установлено, что она с подругой-ровесницей сегодня днем отправилась купаться на Волгу. Вблизи дома №142 по улице Разина в Вольске девочки вошли в воду и обе начали тонуть.
На помощь детям кинулись очевидцы, но спасти сумели только одну. Пострадавшая была госпитализирована, а тело второй со дна реки подняли областные спасатели.
Повреждений на трупе не обнаружено.
Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU