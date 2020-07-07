2020-07-07T15:11:16+03:00
Происшествия

В Вольске утонула девочка

Очевидцы сумели спасти только ее подругу
Екатерина Семенова
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На пляже утонул ребенокНа пляже утонул ребенокФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске Саратовской области утонул ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшей было 13 лет.

Предварительно установлено, что она с подругой-ровесницей сегодня днем отправилась купаться на Волгу. Вблизи дома №142 по улице Разина в Вольске девочки вошли в воду и обе начали тонуть.

На помощь детям кинулись очевидцы, но спасти сумели только одну. Пострадавшая была госпитализирована, а тело второй со дна реки подняли областные спасатели.

Повреждений на трупе не обнаружено.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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