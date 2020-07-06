2020-07-06T22:32:19+03:00
Происшествия

Следователи проверяют гибель ребенка на пляже в Марксе

Девочка ушла купаться и погибла
Екатерина Семенова
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Следователи начали проверкуСледователи начали проверкуФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Марксе Саратовской области начата проверка гибели ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по итогам будет принято процессуальное решение.

Восьмилетняя девочка с мамой, старшей сестрой и младшим братом отдыхали на городском пляже в Марксе. Перед уходом около семи вечера девочки еще раз решили искупаться, а женщина с сыном остались на берегу.

Девочка ушла под воду и не всплыла. Мать позвала на помощь дежурившего на берегу спасателя, который вытащил ребенка из воды. Но работающая на пляже медсестра не смогла спасти ребенка, даже проведя попытку реанимации.

Следователи СУ СКР осмотрели тело — следов насильственной смерти не обнаружено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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