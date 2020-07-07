2020-07-07T13:52:06+03:00
Общество

Борьба за парковку в Саратове: Спуск колес и перекрытие проезда попали на видео

Система "Безопасный дом" помогла сохранить историю борьбы водителей на видео
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Борьба за парковку.

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События развернулись во дворе дома 4/8 на улице Слонова во Фрунзенском районе Саратова.

Местный житель приехал вечером к дому и обнаружил, что его место на стоянке занято. Постучав по колесам и покачав машину, которая стояла на его месте, надеясь, что сработает сигнализация и появится хозяин авто. Когда через несколько минут этого не произошло, мужчина подпер своим седаном автомобиль «нарушителя» и отправился по своим делам.

Спустя почти час пришел водитель первой машины. Ему очень не понравилось, что перегорожен выезд, поэтому когда он все-таки смог развернуться и выехать, то после этого подошел и выкрутил нипель на колесе и закрывшего ему проезд автолюбителя. Колесо спустило, сработала сигнализация, первая машина уехала.

Впрочем, от встречи с водителем первой машины его это не спасло.

Благодарим систему "Безопасный дом" за предоставленное видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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