Под Саратовом рабочие нашли труп мужчины с тату «Кавказ» на руке

7 Июль 2020 2020-07-07T12:20:20+03:00

Тело нашли в Саратовском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

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В Саратовском районе нашли труп неизвестного мужчины.

- Тело 6 июля на удалении около 1 км от хутора Атамановка обнаружили рабочие. Там они проводили работы с газовым оборудованием. Бригада сразу позвонила в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Следователи осмотрели место происшествия и организовали доследственную проверку. Сейчас устанавливают личность погибшего. На вид ему около 55 лет. Особая примета — татуировка «Кавказ» на руке.

Также назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти гражданина. Предполагается, что он скончался около суток назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU