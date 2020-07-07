2020-07-07T12:21:00+03:00
Происшествия

На сотрудника автодорожного надзора из Саратова возбудили еще два дела за взятки

Общее число дел у мужчины составило пять
Ольга Симонова
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Во Фрунзенском районе Саратова следователи возбудили в отношении бывшего сотрудника автодорожного надзора по Саратовской области два уголовных дела по признакам получения должностным лицом взятки.

- Следствие считает, что 31 января 2020 года инспектор при исполнении, находясь на участке трассы в Татищевском районе, остановил автобус Mercedes с пассажирами. Сотрудник автодорожного надзора выявил, что у перевозчика нет лицензии. Позже он обратился к ИП, которому принадлежал автобус, и потребовал 15 тыс. рублей, чтобы не составлять протокол об административном правонарушении. Предприниматель перечислил деньги на счет злоумышленника, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Также с 14 по 20 марта указанный сотрудник работал на Привокзальной площади в Саратове. Там он остановил рейсовый автобус с таким же нарушением — работа без лицензии.

После этого злоумышленник потребовал от директора ООО, владеющего этим транспортом, 12 тыс. рублей. Взятка предназначалась также за освобождение юрлица от ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и багажа. Бизнесмен перечислил деньги сотруднику автодорожного надзора.

Преступную деятельность мужчины выявили УФСБ России по Саратовской области и УЭП и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Ранее в отношении инспектора уже возбудили три дела по аналогичной статье. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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