Возбуждено дело о поборах на дорогах в Саратовской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:30:45+03:00

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В Саратове возбуждено три уголовных дела о взятке. Подозреваемый — бывший сотрудник автодорожного надзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было выявлено сотрудниками областного УФСБ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД региона.

Следствие считает, что 28 марта 2018 года сотрудник госавтодорожного надзора остановил для проверки пассажирский автобус в районе поселка Дубки. Он обнаружил нарушения и потребовал от владельца 14,7 тыс. рублей, чтобы не составлять протокол. Деньги были ему перечислены.

Аналогичное преступление было совершено примерно в то же время на Вольском тракте. Подозреваемый около здания михайловской птицефабрики остановил автомобиль Ford Transit. Он также потребовал от предпринимателя 16 тыс. рублей и получил их.

9 апреля он остановил пассажирский автобус у села Клещевка и получил от директора 15 тыс. рублей.

Уголовные дела объединены в одно производство. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU