2020-07-07T11:42:13+03:00
Происшествия

Следователи выяснят, кто устроил на окраине Саратова свалку химикатов

В лесопосадках нашли канистры с веществами
Ольга Симонова
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Свалка на окраине Солнечного-2. Фото Саратовской городской службы спасенияСвалка на окраине Солнечного-2. Фото Саратовской городской службы спасения
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Следователи Саратовской области организовали проверку после сюжета на федеральном ТВ о свалке химикатов на окраине Солнечного-2 в Саратове.

- По предварительным данным, на окраине поселка в Кировском районе, примерно в 300 метрах от проспекта Героев Отечества, в лесопосадках нашли канистры. В них были соляная кислота, никель, хром, кислота азотная и другое, — сообщили «КП-Саратов» в областном СУ СКР.

Следователи установят лиц, которые складировали вещества на открытом участке местности, изучат состав содержимого канистр, насколько оно опасно. Также вещества безопасно утилизируют.

Напомним, спасатели почти пять часов разбирали эту свалку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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