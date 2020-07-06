2020-07-06T17:00:13+03:00
Происшествия

Свалку химикатов в Саратове спасатели разбирали пять часов

Взяты пробы воздуха, решается вопрос утилизации
Екатерина Семенова
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Спасатели разбирали завалы канистр с химикатами. Фото Саратовской городской службы спасенияСпасатели разбирали завалы канистр с химикатами. Фото Саратовской городской службы спасения
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В Саратове начата проверка по факту свалки химикатов в Кировском районе, в лесополосе на Тархова.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, им вызов поступил от утреннего бегуна, который тренировался неподалеку. По его словам, на земле свалены канистры по 20 литров с жидкими химикатами.

Канистры обнаружил совершавший пробежку мужчина. Фото Саратовской городской службы спасения

Канистры обнаружил совершавший пробежку мужчина. Фото Саратовской городской службы спасения

На место ЧП выдвинулись городские спасатели. Они взяли пробы воздуха. Как оказалось, концентрация химических вещество соответствует норме. Опасная зона была огорожена. Также спасатели почти пять часов разбирали завалы из канистр с потенциально опасными веществами.

Были взяты пробы. Фото Саратовской городской службы спасения

Были взяты пробы. Фото Саратовской городской службы спасения

Сейчас решается вопрос утилизации. Вновь взяты пробы — на этот раз специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО. Работают также областные спасатели, Росприроднадзор, кадастровая служба, природоохранная прокуратура и другие структуры.

Вещества могут быть опасны. Фото Саратовской городской службы спасения

Вещества могут быть опасны. Фото Саратовской городской службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU

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