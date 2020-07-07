В Саратове растет спрос на вторичное жилье, квартиры подорожали на 1,3%
Во втором квартале 2020 года средняя цена кв. м вторичного жилья в России повысилась на 4,9% и сейчас составляет, а в Саратове стоимость возросла на 1,3% и на текущий момент кв. м в среднем оценивается в 39 999 рублей. К такому выводу пришли эксперты портала «Авито», анализируя спрос и предложения на рынке вторичного жилья.
По сравнению со вторым кварталом 2019 года, больше всего подорожало жилье в Сочи (+15,3%), Иркутске (+13,3%) и Москве (+10,8%).
Эксперты считают, что рост цен и спроса связан с ослаблением мер самоизоляции и интересными предложениями по ипотеке.
ИСТОЧНИК KP.RU