2020-07-07T11:20:05+03:00
Общество

В Саратове растет спрос на вторичное жилье, квартиры подорожали на 1,3%

Отложенный спрос, ипотечные программы и желание спасти сбережения, вложив их в недвижимость — основные причины роста цен
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Во втором квартале 2020 года средняя цена кв. м вторичного жилья в России повысилась на 4,9% и сейчас составляет, а в Саратове стоимость возросла на 1,3% и на текущий момент кв. м в среднем оценивается в 39 999 рублей. К такому выводу пришли эксперты портала «Авито», анализируя спрос и предложения на рынке вторичного жилья.

По сравнению со вторым кварталом 2019 года, больше всего подорожало жилье в Сочи (+15,3%), Иркутске (+13,3%) и Москве (+10,8%).

Эксперты считают, что рост цен и спроса связан с ослаблением мер самоизоляции и интересными предложениями по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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