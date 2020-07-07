Тело утонувшего парня на Андреевских прудах в Саратове достали из воды
Погибшему было 20 лет
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На Андреевских прудах в Саратове вчера вечером, 6 июля, водолазы достали тело утонувшего парня.
Напомним, о трагедии «КП-Саратов» сообщил начальник облспаса Юрий Юрин.
На месте работали также полицейские и следователи. Известно, что погибшему парню было 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU