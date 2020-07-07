Тело утонувшего парня на Андреевских прудах в Саратове достали из воды

7 Июль 2020 2020-07-07T07:56:54+03:00

Погибшему было 20 лет

Изменить размер текста: A A

На Андреевских прудах в Саратове вчера вечером, 6 июля, водолазы достали тело утонувшего парня.

Напомним, о трагедии «КП-Саратов» сообщил начальник облспаса Юрий Юрин.

На месте работали также полицейские и следователи. Известно, что погибшему парню было 20 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU