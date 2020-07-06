6 Июль 2020 2020-07-06T19:30:35+03:00

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Сегодня, 6 июля, на Андреевских прудах в Саратове утонул мужчина.

Как сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, сейчас его тело ищут спасатели.

Юрин отметил, что вызов об этом инциденте поступил практически одновременно с утонувшим ребенком в Марксе.

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ИСТОЧНИК KP.RU