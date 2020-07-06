На Андреевских прудах в Саратове утонул мужчина
Его тело ищут спасатели
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Сегодня, 6 июля, на Андреевских прудах в Саратове утонул мужчина.
Как сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, сейчас его тело ищут спасатели.
Юрин отметил, что вызов об этом инциденте поступил практически одновременно с утонувшим ребенком в Марксе.
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ИСТОЧНИК KP.RU