В Марксе утонула восьмилетняя девочка
На пляже в Марксе Саратовской области утонула восьмилетняя девочка.
- К спасателям на базу прибежали работники пляжа. К моменту прибытия спасателей и скорой помощи ее уже вытащили из воды, проводились реанимационные работы, — сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Несмотря на усилия медиков и спасателей, девочку спасти не удалось.
Юрин затруднился ответить, были ли на пляже родители ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU