В Марксе утонула восьмилетняя девочка

6 Июль 2020 2020-07-06T19:44:10+03:00

На пляже утонул ребенок. Фото из Instagram Юрия Юрина

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На пляже в Марксе Саратовской области утонула восьмилетняя девочка.

- К спасателям на базу прибежали работники пляжа. К моменту прибытия спасателей и скорой помощи ее уже вытащили из воды, проводились реанимационные работы, — сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

Несмотря на усилия медиков и спасателей, девочку спасти не удалось.

Юрин затруднился ответить, были ли на пляже родители ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU