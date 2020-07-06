С 7 июля в Саратове открываются турбазы и музеи

6 Июль 2020 2020-07-06T19:48:10+03:00

Теперь турбазы могут работать официально, как пляжи Фото: Александр Уриевский

Работать они могут с рядом ограничений

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Открытие турбаз и музеев объявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по коронавирусу 6 июля.

С 7 июля открываются музеи, осуществляющие выставочную деятельность. При соблюдении условий Роспотребнадзора - дистанции, экскурсии не более пяти человек за раз.

Также с соблюдением противоэпидемиологических норм и предписаний начинают работать турбазы, заметил Стрелюхин.

Отметим, большинство турбаз уже давно полностью загружены отдыхающими. Правительство просто привело в соответствии с реальностью то, что происходит сегодня на турбазах.

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ИСТОЧНИК KP.RU