В Саратове накрыли подпольный спиртзавод

6 Июль 2020 2020-07-06T17:55:55+03:00

На складе, где разливали паленую водку, изъяли 9 тысяч литров готовой к продаже жидкости [видео]

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«Левую» водку разливали в складском помещении на одной из промзон в Ленинском районе Саратова.

На складе с помощью самодельного оборудования смешивали спирт с водой, разливали по бутылкам, лепили этикетки разных брендов и фасовали в коробки. Потом товар развозили по нескольким гаражным боксам в различных ГСК.

На объект с обыском нагрянули полицейские при поддержке СОБР Росгвардии и изъяли на месте 9 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

В отношении шестерых задержанных на складе возбуждено уголовное дело, пятеро отпущены пока под подписку о невыезде, шестой – под запрет определенных действий.

Расследование продолжается – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

В Саратове из незаконного оборота изъято около 9 тыс литров алкогольной продукции.Возбуждено уголовное дело в отношении шестерых участников организованной группы, подозреваемых в незаконном производстве немаркированной алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU