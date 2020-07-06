В Саратове накрыли подпольный спиртзавод
«Левую» водку разливали в складском помещении на одной из промзон в Ленинском районе Саратова.
На складе с помощью самодельного оборудования смешивали спирт с водой, разливали по бутылкам, лепили этикетки разных брендов и фасовали в коробки. Потом товар развозили по нескольким гаражным боксам в различных ГСК.
На объект с обыском нагрянули полицейские при поддержке СОБР Росгвардии и изъяли на месте 9 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.
В отношении шестерых задержанных на складе возбуждено уголовное дело, пятеро отпущены пока под подписку о невыезде, шестой – под запрет определенных действий.
Расследование продолжается – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.
В Саратове из незаконного оборота изъято около 9 тыс литров алкогольной продукции.Возбуждено уголовное дело в отношении шестерых участников организованной группы, подозреваемых в незаконном производстве немаркированной алкогольной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU