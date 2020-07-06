Саратов вошел в топ-5 городов, куда стремятся уехать москвичи на поездах

6 Июль 2020 2020-07-06T17:30:09+03:00

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Направление поездов «Саратов-Москва» стало пятым по популярности среди купленных на лето железнодорожных билетов с 1 мая. Такие данные привел сервис продажи билетов Туту.ру

Больше всего из Москвы едут в Санкт-Петербург, на втором и третьем месте южные направления Симферополь и Анапа. Четвертую строчку по популярность занял маршрут Москва – Казань.

Как отметили составители рейтинга, по сравнению с 2019 годом саратовское направление поднялось на две ступени вверх.

- Приятно осознавать, что Саратовская область делит рейтинг популярных маршрутов с признанными российскими курортами и крупными городами. На мой взгляд, жителей столицы привлекает в наш регион развитая инфраструктура летнего отдыха, большое количество водных развлечений, маршрутов для сплавов, прогулок на катерах, яхтах и теплоходах. Для туристов доступны экомаршруты и живописные места для спокойного отдыха, вдали от шумного города. … Рассчитываем на то, что вскоре Саратовская область станет популярным маршрутом не только для жителей столицы, но для туристов из других регионов, - отметила председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская.

ИСТОЧНИК KP.RU