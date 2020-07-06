В Саратове обнаружена свалка химических отходов
Сегодня, 6 июля, жительница Саратова Анна Качура сообщила о свалке химических отходов — соляной кислоте, никеле, хроме, азоте и других элементов таблицы Менделеева. Об этом она написала в своем профиле, в соцсети Instagram.
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Девушка отметила, что они лежат в посадках вдоль дороги на поселок Юбилейный, в трехстах метрах от проспекта Героев Отечества.
Ее возмутило увиденное, ведь здесь могут гулять дети и подростки, которые заинтересуются химикатами и может произойти беда.
Горожанка уже позвонила по номеру 112, но ей бы хотелось, чтобы того, кто устроил свалку, наказали по всей строгости закона.
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ИСТОЧНИК KP.RU