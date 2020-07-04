В селе под Саратовом девочка утонула в пруду
В Краснокутском районе Саратовской области утонул ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла вечером 4 июля в селе Лебедевка.
Установлено, что около семи вечера две 12-летние девочки отправились на местный пруд. Одна из них прыгнула в воду и уже не всплыла.
Девочка прыгнула в воду и утонулаФото: СУ СКР по Саратовской области
Подруга позвонила своему брату, который прибыл на место. Юноша достал тело ребенка из воды, но девочка была уже мертва.
Следователи осмотрели берег пруда и тело девочки. Травм не обнаружено. Начата проверка, назначена экспертиза для установления точной причины смерти. По итогам будет принято процессуальное решение.
Тело вытащил пришедший юношаФото: СУ СКР по Саратовской области
СУ СКР напоминает родителям об опасности бесконтрольного купания детей. Их следует не только обучать плавать, но и безопасному поведению на воде.
- Как показывает статистика, зачастую гибель детей случается на водных объектах, не предназначенных для купания и массового отдыха людей. Решение о купании несовершеннолетними принималось самостоятельно, без ведома и разрешения родителей. Покинув разрешенную для прогулки территорию, они самостоятельно направлялись к водоемам, где в результате неумения плавать, а также пренебрежения правилами безопасности погибали, — отметили в ведомстве.
Также следователи напоминают, что если ребенок получит тяжелые травмы или погибнет из-за недостаточных мер безопасности, то виновнику грозит уголовное дело.
СКР предупреждает родителей об ответственности за детейФото: СУ СКР по Саратовской области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
С начала купального сезона в Саратовской области уже утонули двое детей
Всего погибших на воде уже 12 человек - ГИМС
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU