В селе под Саратовом девочка утонула в пруду

4 Июль 2020 2020-07-04T21:20:16+03:00

Девочка погибла на пруду в Краснокутском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

Она прыгнула в воду и не всплыла [фото]

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В Краснокутском районе Саратовской области утонул ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла вечером 4 июля в селе Лебедевка.

Установлено, что около семи вечера две 12-летние девочки отправились на местный пруд. Одна из них прыгнула в воду и уже не всплыла.

Девочка прыгнула в воду и утонулаФото: СУ СКР по Саратовской области

Подруга позвонила своему брату, который прибыл на место. Юноша достал тело ребенка из воды, но девочка была уже мертва.

Следователи осмотрели берег пруда и тело девочки. Травм не обнаружено. Начата проверка, назначена экспертиза для установления точной причины смерти. По итогам будет принято процессуальное решение.

Тело вытащил пришедший юношаФото: СУ СКР по Саратовской области

СУ СКР напоминает родителям об опасности бесконтрольного купания детей. Их следует не только обучать плавать, но и безопасному поведению на воде.

- Как показывает статистика, зачастую гибель детей случается на водных объектах, не предназначенных для купания и массового отдыха людей. Решение о купании несовершеннолетними принималось самостоятельно, без ведома и разрешения родителей. Покинув разрешенную для прогулки территорию, они самостоятельно направлялись к водоемам, где в результате неумения плавать, а также пренебрежения правилами безопасности погибали, — отметили в ведомстве.

Также следователи напоминают, что если ребенок получит тяжелые травмы или погибнет из-за недостаточных мер безопасности, то виновнику грозит уголовное дело.

СКР предупреждает родителей об ответственности за детейФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU