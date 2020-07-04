СКР начал проверку смерти девушки на пляже в Вольске

4 Июль 2020 2020-07-04T14:23:19+03:00

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В Вольске Саратовской области следователи начали проверку гибели девушки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла вечером 3 июля.

По версии следствия, девушка приехала на пляж в Вольске с родственницей. Они переплыли на противоположный берег и устроились отдыхать на острове. Примерно в 17:50 потерпевшая решила искупаться, но как только зашла в воду до колен, упала.

Родственница и очевидцы кинулись на помощь. Они вытащили девушку из воды и на лодке отвезли на другой берег, куда были вызваны медики. Пострадавшую отправили в больницу, но по пути она скончалась.

Эксперт установил, что причиной смерти является утопление.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU