Девушка умерла на пляже в Вольске
Пострадавшей стало плохо во время отдыха
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В Вольске Саратовской области на пляже погибла девушка.
Как сообщил «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах, трагедия случилась 3 июля.
Предварительно установлено, что пострадавшей стало плохо во время отдыха. Она была госпитализирована, но скончалась.
Начата проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU