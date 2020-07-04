Девушка умерла на пляже в Вольске

4 Июль 2020 2020-07-04T14:01:44+03:00

Пострадавшей стало плохо во время отдыха

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В Вольске Саратовской области на пляже погибла девушка.

Как сообщил «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах, трагедия случилась 3 июля.

Предварительно установлено, что пострадавшей стало плохо во время отдыха. Она была госпитализирована, но скончалась.

Начата проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU