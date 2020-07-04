Детям-сиротам предоставили 54 квартиры в Энгельсе

4 Июль 2020 2020-07-04T08:53:37+03:00

После осмотра в течение 10 суток они должны решить согласны на это жилье или нет

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В областном минстрое 3 июля прошла жеребьевка по распределению 54 квартирв поселке Геофизик Энгельсского района.

Все квартиры находятся в новых многоквартирных домах с отделкой и установленной сантехникой. Впрочем, у тех, кому они предназначены есть право не согласится. Если в течение 10 дней согласие будет, будет заключен договор найма специализированного жилого помещения на пять лет.

- Если по истечении пяти лет у вас не будет просроченной задолженности по ЖКХ и если вы не будете находиться в местах лишения свободы, вы вправе перезаключить договор на соцнайм и приватизировать жилое помещение. Тем, кому нет полных 23 лет на момент заключения договора найма спецжилфонда, положена еще одна мера поддержки – средства на обустройство - 20 тысяч рублей, - напомнил сиротам депутат Леонид Писной, который присутствовал на жеребьевке.

После распределения квартир на специально предоставленных автобусах всех участников отвезли на осмотр их первого в жизни жилья.

Сегодня на учете в министерстве состоит 6677 сирот, при этом 5158 из них уже должны получить квартиры.

- В этом году планируем обеспечить жильем 578 детей-сирот (выделено 734 млн рублей). В 2019 году были заключены долгосрочные контракты на участие в долевом строительстве 191 жилого помещения для детей-сирот (144 - в г.Саратове, 47 - в г.Балаково) со сроком сдачи в 2020 году. В этом году по итогам конкурсов заключено 8 государственных контрактов на участие в долевом строительстве 16 жилых помещений в Саратове и на приобретение около 100 квартир на вторичном рынке в районах области. Ведется проектирование и планируется начать строительство 23-х девятиквартирных домов на 207 квартир. Кроме того, в Энгельсе запланировано возвести 54-квартирный жилый дом, в котором 13 квартир предоставят сиротам, - рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.

ИСТОЧНИК KP.RU