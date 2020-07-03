Здание общежития на Привокзальной площади Саратова передадут в муниципальную собственность
Приволжская железная дорога готовит документы о безвозмездной передаче здания общежития на Привокзальной площади Саратова в муниципальную собственность МО «Город Саратов».
Ранее администрация муниципального образования «Город Саратов» подтвердила готовность принятия в собственность данного здания.
Отчуждение имущества осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов компании и решением Совета директоров ОАО «РЖД».
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ИСТОЧНИК KP.RU