Здание общежития на Привокзальной площади Саратова передадут в муниципальную собственность

3 Июль 2020 2020-07-03T19:11:44+03:00

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Приволжская железная дорога готовит документы о безвозмездной передаче здания общежития на Привокзальной площади Саратова в муниципальную собственность МО «Город Саратов».

Ранее администрация муниципального образования «Город Саратов» подтвердила готовность принятия в собственность данного здания.

Отчуждение имущества осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов компании и решением Совета директоров ОАО «РЖД».

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ИСТОЧНИК KP.RU