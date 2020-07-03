Раненого в Балакове мужчину оперируют
В ГУ МВД Саратовской области рассказали об обстоятельствах ЧП в Балакове Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранениям в грудь.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что мужчину оперируют.
ЧП случилос в микрорайоне Жилгородок. Кадры с оказанием помощи мужчине были сегодня опубликованы в соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU