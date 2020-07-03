Мужчину пырнули ножом в Балакове

3 Июль 2020 2020-07-03T14:43:03+03:00

В Балаково мужчину ударили ножом во дворе 18+.

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В Балакове Саратовской области мужчину ранили ножом.

По словам очевидцев, это произошло в микрорайоне Жилой городок, у общежития 55.

На кадрах видео запечатлено, что раненый мужчина лежит на земле, ему оказывают помощь медики.

В полиции пообещали позже уточнить обстоятельства ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU