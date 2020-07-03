Мужчину пырнули ножом в Балакове
ЧП случилось около общежития [видео 18+]
В Балаково мужчину ударили ножом во дворе 18+.
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В Балакове Саратовской области мужчину ранили ножом.
По словам очевидцев, это произошло в микрорайоне Жилой городок, у общежития 55.
На кадрах видео запечатлено, что раненый мужчина лежит на земле, ему оказывают помощь медики.
В полиции пообещали позже уточнить обстоятельства ЧП.
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ИСТОЧНИК KP.RU