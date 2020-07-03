Студентка СГУ: Мы должны помнить о трудовом подвиге саратовцев, ведь в том числе они подарили нам счастливую и мирную жизнь
Студентка СГУ им. Н.Г. Чернышевского, боец регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Елизавета Апостол поделилась впечатлениями от новости о присвоении Саратову почетного звания «Город трудовой доблести».
- Я очень рада, что родному Саратову присвоили звание «Город трудовой доблести». Десятки тысяч наших земляков в годы Великой Отечественной Войны ежедневно вносили огромный вклад в достижение Победы. Они сражались с фашизмом, проявляя трудовой героизм и самоотверженность, обеспечивая бесперебойное производство необходимой продукции на промышленных предприятиях.
В годы войны в Саратове функционировало около 30 эвакуационных госпиталей, для них выделяли помещения школ, институтов, санаториев. Желание одержать Победу было настолько сильным, что наши прабабушки и прадедушки начали изготавливать оружие, боеприпасы, стройматериалы, оснащали фронт продовольствием.
Множество героев-добровольцев ушло на фронт с саратовской земли и многие ковали Победу в тылу. Мы их последователи и должны помнить о трудовом подвиге саратовцев, ведь в том числе они подарили нам счастливую и мирную жизнь, — отметила член добровольческого движения Елизавета Апостол.
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ИСТОЧНИК KP.RU