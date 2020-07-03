2020-07-03T12:59:18+03:00
Общество

В Саратове на спортплощадке спили ворота, чтобы дети не играли в футбол на самоизоляции

На площадке вместо футбольных ворот теперь спортивные сумки, а игра продолжается
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В Саратове спилили ворота, чтобы дети не играли в футбол на самоизоляции.

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Вчера, 2 июля, жительница одного из домов на 2-м проезде Блинова пожалела детей, которые теперь играют в футбол без ворот, которые спилили и увезли в неизвестном направлении. Об этом она опубликовала пост в паблике Вконтакте «Солнечный Саратов». Комментаторы в соцсети предполагают, что их спилили рабочие УК «Олимп».

Дело в том, что в апреле жильцы дома №4а на 2-м проезде Блинова жаловались на играющих в футбол людей на спортплощадке, которые тем самым нарушали самоизоляцию. В результате многочисленных жалоб, ворота убрали.

- Куда делись эти ворота, и когда их вернут назад — вопрос! Дети теперь играют, но вместо ворот их спортивные сумки, — пишет пользователь Ирина Ревун.

Мнение читателей по этому поводу разделились, но большинство считает, что сносить ворота ради соблюдения режима самоизоляции – это перебор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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