Пропавшую в Саратове Анастасию Мельникову нашли под Челябинском

2 Июль 2020 2020-07-02T13:36:25+03:00

Следователи провели большую работу по поиску девочки Фото: СУ СКР по Саратовской области

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Следователи саратовского СУ СКР рассказали подробности поиска 16-летней Анастасии Мельниковой.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, девочку нашли на территории Челябинской области.

Анастасию Мельникову нашли в Челябинской областиФото: СУ СКР по Саратовской области

Напомним, 16-летняя девочка ушла из дома на улице Деловая, 26«а» днем 26 июня. После этого она временами выходила на связь в соцсетях, но позже удалила переписку.

На поиски вышли полиция, добровольцы, привлечены наиболее опытные следователи. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (это стандартная формальная процедура при безвестном исчезновении людей, пояснили в СУ СКР).

Следователи провели огромную работу по выявлению местонахождения девочки. Сейчас выяснилось, что она жива, ее здоровью ничто не угрожает. Девочку везут домой

Анастасия МельниковаФото: СУ СКР по Саратовской области

- Выражаем искренние слова признательности всем, кто принимал участие в поисковых мероприятиях, — отметили в СУ СКР региона.

Девочку везут домойФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU