В Саратове найдена Анастасия Мельникова
Девушку обнаружили живой
Анастасия МельниковаФото: СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:
В Саратове прекращены поиски Анастасии Мельниковой.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 16-летнюю девушку нашли живой.
Напомним, она пропала без вести 26 июня. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU