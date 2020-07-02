В Саратове найдена Анастасия Мельникова

2 Июль 2020 2020-07-02T12:21:29+03:00

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В Саратове прекращены поиски Анастасии Мельниковой.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 16-летнюю девушку нашли живой.

Напомним, она пропала без вести 26 июня. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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ИСТОЧНИК KP.RU