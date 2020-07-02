Юлия Литневская подарила тематические раскраски юным спортсменам

2 Июль 2020 2020-07-02T11:21:54+03:00

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Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская провела встречу с воспитанниками спортивной школы «Кобра». Юлия Литневская посетила воспитанников детско-юношеской школы, чтобы побеседовать с ними и подарить изданные по ее инициативе книги-раскраски, посвященные героям Великой Отечественной войны, уроженцам Саратовской области.

- Надеюсь, что эти книги станут для вас настольными и, когда приду к вам в следующий раз, вы расскажете, кто из наших героических земляков вам больше запомнился и понравился, — обратилась к детям Литневская.

В клубе единоборств занимается около 500 детей и многие из них уже являются обладателями медалей высшего достоинства различных фестивалей, турниров, кубков и первенств по КУДО, АРБ, дзюдо, самбо, ушу-саньда. Во время встречи ребята продемонстрировали навыки рукопашного боя, а также активно поучаствовали в диалоге с координатором партпроекта «Историческая память» на тему героизма, силы духа и подвига в Великой Отечественной Войне.

- Мы всегда открыты для гостей и замечательно, что первую тренировку младшей группы КЕ КОБРА после карантина посетил такой гость, как Юлия Литневская. Мы очень рады, что существуют такие депутаты, которые выделяют время для посещения юных спортсменов, прививают им любовь к нашей истории, к подвигам военнослужащих Великой Отечественной войны, наших соотечественников. Прекрасно, что есть люди, которые не на словах, а на деле доказывают свою любовь к Родине. Ждем вновь и надеемся на плодотворное сотрудничество, невзирая на преграды, — прокомментировал встречу руководитель клуба единоборств, местный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Энгельсском районе Александр Еремеев.

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Рассказывая об итогах встречи в своем инстаграм-аккаунте litnevskaya.jm, Юлия Литневская поблагодарила Александра Еремеева за приглашение, отметив, что изданные в рамках проекта «Историческая память» раскраски о героических подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны стали хитом.

С просьбами о них обращаются люди, проживающие не только в нашей Саратовской области. Но главное — они нравятся детям, в чем депутат убедилась лично, пообщавшись с самыми маленькими воспитанниками клуба единоборств «Кобра».

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ИСТОЧНИК KP.RU