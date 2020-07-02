2020-07-02T11:10:25+03:00
Общество

На железнодорожных вокзалах Саратовской области ПривЖД проведена повторная дезинфекция

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Повторную санитарно-дезинфекционную обработку в усиленном режиме провели на железнодорожных вокзалах в Саратове, Аткарске, Балакове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках.

Мероприятия проводились с участием представителей Роспотребнадзора для минимизации риска заражения граждан инфекционными заболеваниями на объектах пассажирской инфраструктуры. При обработке использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые предназначены для обеззараживания различных поверхностей и безопасны для людей и животных.

Напомним, что также на вокзалах Приволжской магистрали установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, постоянно ведется информирование граждан о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на вокзалах организована реализация средств индивидуальной защиты. Приобрести набор можно в комнатах отдыха, в камерах хранения, а также в справочных железнодорожных вокзалов. О данной возможности информируют специальные стикеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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