Центр предпринимателя «Мой бизнес» запустил программу про предпринимателей на радио

2 Июль 2020 2020-07-02T11:07:05+03:00

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С 18 июня каждый четверг с 14:00 до 15:00 Центр предпринимателя «Мой бизнес» приглашает слушателей присоединиться к прямому эфиру на радио «Серебряный дождь Саратов» (104.8FM) и поговорить на темы бизнеса и предпринимательства.

Организаторы отмечают, что в каждом эфире проходят встречи с интересными и успешными предпринимателями, обсуждаются актуальные темы, увлекательные истории успеха, сложностей и преодолений, звучат ответы на любопытные вопросы и, конечно же, проходит интерактив с радиослушателями. Формат прямого эфира выбран не случайно, поскольку это максимально живая форма общения без монтажа и множества дублей.

Гости эфиров — представители абсолютно разных сфер деятельности, что делает каждую программу абсолютно не похожей на предыдущую. Темы, которые поднимает Центр предпринимателя «Мой бизнес», могут быть одинаково интересны и полезны как действующим предпринимателям с внушительным опытом, так и начинающим бизнесменам, еще только формирующим свой профессиональный путь.

Кроме того, у аудитории есть прекрасная возможность не только приобрести новые знания, узнать о возможностях для развития своего бизнеса и актуальных программах поддержки, но и получить ответы на свои собственные вопросы, адресованные гостям программы.

Гостем дебютной программы 18 июня стал Александр Марченко, директор ГУП СО Бизнес-инкубатор, руководитель Центра предпринимателя «Мой бизнес». Выпуск был посвящен истории и целям создания Центра «Мой бизнес», а также многочисленным услугам и возможностям, которые Центр предпринимателя «Мой бизнес» предоставляет в рамках поддержки предпринимательства в нашем регионе.

Тема второго выпуска 25 июня звучала как: «Финансовая поддержка бизнеса на региональном уровне». В прямом эфире обсуждались вопросы, связанные с получением финансовой поддержки субъектами МСП, рассматривались нюансы предоставления микрозаймов на развитие бизнеса и возможность привлечения инвестиций региональными стартапами в научно-технической сфере. Гостями эфира стали: Сергей Гайдаш, директор Фонда микрокредитования СМСП Саратовской области, Гарантийного фонда СМСП Саратовской области и Олеся Орлова, директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области.

Тема третьего эфира, который пройдет уже сегодня, 2 июля, в 14:00 по местному времени — «Как превратить хобби в бизнес при поддержке государства». Приглашенным гостем в студии станет Наталия Аскарова, руководитель проектов Автономной некоммерческой организации «Палата ремесел Саратовской области». В ходе беседы она расскажет о деятельности «Палаты ремесел», различных направлениях поддержки для предпринимателей, занятых в сфере народно-художественных промыслов, о планах на будущее и, конечно же, ответит на самые интересные вопросы слушателей.

Присоединиться к эфиру можно любым удобным для вас способом:

- с помощью радиоприемника на частоте 104.8FM;

- онлайн https://srsaratov.hostingradio.ru:80/srsaratov128.mp3;

- на смартфоне с помощью приложения AppStore или Google Play https://www.silver.ru/about/apps/.

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ИСТОЧНИК KP.RU