В Саратове восстановлены резервуары чистой воды общим объемом 22 тыс. кубометров

2 Июль 2020 2020-07-02T10:42:12+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» завершает производство первого этапа работ по реконструкции водопроводной насосной станции №1, в ходе которого осуществлялось восстановление двух резервуаров чистой воды. В марте этого года были полностью выполнены все работы в резервуаре №1 объемом 12 000 кубометров. На сегодняшний день концессионером производятся заключительные мероприятия по реконструкции второго резервуара чистой воды объемом 10 000 кубометров. На следующей неделе запланированы испытания объекта, отбор проб для микробиологического анализа и химических показателей, и последующий запуск.

Реконструкция двух резервуаров осуществлялась с использованием современных материалов, таких как «Пенетрон», который используется для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций за счет повышения их водонепроницаемости и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» возможных трещин.

В дальнейшем запланированы работы по замене насосного оборудования на современное высокоэффективное, внедрению современных систем автоматизации, оснащению насосных станций современными средствами КИП, модернизации силового оборудования, замене запорно-регулирующей арматуры в обвязке новых насосных агрегатов.

Напомним, реконструкция насосной станции осуществляется в ходе реализации инвестиционной программы ООО «КВС». За счет выполненных работ планируется реализовать автоматизацию станции на основе внедрения частотного регулирования, диспетчеризации и интеллектуальных систем управления технологическим процессом. Данные мероприятия позволят уменьшить удельное потребление электрической энергии, снизить затраты на ремонт и обслуживание технологического оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU