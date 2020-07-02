Более 170 детей стали участниками смены онлайн-лагеря ОАО «РЖД» - «Страна железных дорог»

2 Июль 2020 2020-07-02T10:20:59+03:00

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На Приволжской железной дороге завершилась смена онлайн-лагеря ОАО «РЖД» – «Страна железных дорог». В ней приняли участие более 170 детей сотрудников магистрали из Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей, воспитанники Приволжской детской железной дороги, а также учащиеся лицея-интерната №5 ОАО «РЖД».

Виртуальная смена включала профориентационные, интеллектуальные, творческие и спортивные мероприятия. Так, школьники участвовали в мастер-классах по созданию 3D-открыток, брошей и разнообразных предметов интерьера. В рамках программы состоялся фестиваль «Танцы народов мира», а также челлендж-косплей по перевоплощению в героев мультфильмов.

Профессиональные педагоги, прошедшие специальное дистанционное обучение, проводили для детей занятия по современной хореографии, театральному искусству, устраивали утренние зарядки. На профориентационных занятиях им рассказали об основных железнодорожных профессиях.

Вторая смена онлайн-лагеря «Страна железных дорог» пройдет с 6 по 17 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU