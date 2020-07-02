В селе под Энгельсом сгорел коровник
Днем 1 июля в селе Подгорное Энгельсского района бушевал пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании в КФХ «Измайловское» поступил дежурному в 13:42.
На место выезжали две единицы техники. Им пришлось тушить коровник и сенник на площади 620 кв. метров.
В администрации Энгельсского района сообщили, что животные не пострадали. Горела кровля коровника, поэтому его обитателей успели вывести. Также огонь охватил межпотолочное перекрытие сенника и уничтожил 22 тонны сена.
По предварительной причине, пожар мог начаться из-за нарушения техники безопасности при проведении работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU