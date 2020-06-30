Сайт правительства Саратовской области не работает второй день

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:07:31+03:00

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Сайт правительства Саратовской области не работает, начиная с 29 июня.

Напомним, вчера «КП-Саратов» в оперативном штабе сообщили, что это произошло по техническим причинам. Специалисты взялись за исправление неполадок и после обнаружения их причины должны были начать их устранять.

Однако этого до сих пор не произошло.

«Комсомолка» узнала, что одна из версий сбоя — сильная ночная гроза. Официально эту версию не опровергали и не подтверждали.

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ИСТОЧНИК KP.RU