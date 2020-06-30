Сайт правительства Саратовской области не работает второй день
Сайт правительства Саратовской области не работает, начиная с 29 июня.
Напомним, вчера «КП-Саратов» в оперативном штабе сообщили, что это произошло по техническим причинам. Специалисты взялись за исправление неполадок и после обнаружения их причины должны были начать их устранять.
Однако этого до сих пор не произошло.
«Комсомолка» узнала, что одна из версий сбоя — сильная ночная гроза. Официально эту версию не опровергали и не подтверждали.
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ИСТОЧНИК KP.RU