Гроза в Саратове: перестал работать сайт правительства
Сайт правительства Саратовской области перестал работать.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, он временно недоступен по техническим причинам.
- В настоящий момент специалисты изучают характер неполадок и после обнаружения сбоя немедленно приступят к его устранению, — сообщили в оперштабе.
«КП-Саратов» стало известно, что рассматривается версия сбоя работы из-за прошедшей ночью сильной грозы. Хотя официально это не подтверждено и не опровергнуто.
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ИСТОЧНИК KP.RU