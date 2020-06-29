Гроза в Саратове: перестал работать сайт правительства

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:01:51+03:00

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Сайт правительства Саратовской области перестал работать.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, он временно недоступен по техническим причинам.

- В настоящий момент специалисты изучают характер неполадок и после обнаружения сбоя немедленно приступят к его устранению, — сообщили в оперштабе.

«КП-Саратов» стало известно, что рассматривается версия сбоя работы из-за прошедшей ночью сильной грозы. Хотя официально это не подтверждено и не опровергнуто.

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ИСТОЧНИК KP.RU