Митрополит Лонгин призвал всех прийти и проголосовать «по совести»
Митрополит Лонгин пришел на голосование.
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
- Самое главное для каждого верующего человека это внесение имени Божьего в Конституцию – отметил митрополит Лонгин.
- Важны поправки об исторической преемственности Российской федерации тысячелетнему российскому государству. Это тоже очень важно, потому что за последние годы мы слышали даже о том, что наша страна молодая ей всего 25 лет. Это конечно, не так, - заметил он.
Также Лонгин отметил важность поправки, которой поддерживается традиционная семья, как союз мужчины и женщины.
- Я хотел бы призвать всех прийти на участки для голосования, и, в соответствии со своими убеждениями, с велением собственной совести, принять участие в этом голосовании, - сказала митрополит Лонгин.
ИСТОЧНИК KP.RU