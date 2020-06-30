Митрополит Лонгин призвал всех прийти и проголосовать «по совести»

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:24:42+03:00

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Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

- Самое главное для каждого верующего человека это внесение имени Божьего в Конституцию – отметил митрополит Лонгин.

- Важны поправки об исторической преемственности Российской федерации тысячелетнему российскому государству. Это тоже очень важно, потому что за последние годы мы слышали даже о том, что наша страна молодая ей всего 25 лет. Это конечно, не так, - заметил он.

Также Лонгин отметил важность поправки, которой поддерживается традиционная семья, как союз мужчины и женщины.

- Я хотел бы призвать всех прийти на участки для голосования, и, в соответствии со своими убеждениями, с велением собственной совести, принять участие в этом голосовании, - сказала митрополит Лонгин.

ИСТОЧНИК KP.RU