Поволжские мусульмане не стали рисковать здоровьем детей и родителей и отменили смены в лагере

29 Июнь 2020 2020-06-29T20:01:24+03:00

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Члены Координационного совета по проведению мусульманского лагеря обратились к Председателю ДУМ РФ и СМР шеи ху Равилю-хазрату Гаи нутдину с предложением об отмене летних смен 2020 года и о начале подготовительных работ к сезону 2021 года. Об этом сообщил муфтии Саратовскои области Мукаддас-хазрат Бибарсов на сайте духовного управления мусульман Поволжья.

Решение об отмене летних мусульманских смен было принято 29 июня с участием муфтиев Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей. Самым важным фактором была названа забота о здоровье детеи , сотрудников лагеря, их близких, которые по оценкам специалистов останутся под угрозои заражения коронавирусом в течение всего летнего периода.

При этом, на совещании обратили внимание на дополнительные сложности и ограничения, которые накладываются на отдых детей и работу лагерей этим летом.

- Органами федеральнои и региональнои власти сформулированы же сткие требования к проведению детских летних смен, которые влекут значительные материальные издержки, а также ограничивают возможность реализации развлекательных и спортивных программ для детеи . Например, приобретение дополнительного медицинского оборудования и медикаментов; снижение загруженности смен на 50%; запрещение массовых мероприятии ; обеспечение режима социальнои дистанции между детьми; запрет сотрудникам лагеря выезжать за его пределы на весь период работы и т.п. – говорится в сообщении на сайте ДУМСО.

Всероссии ские детские оздоровительные смены «Муслим» были запланированы в лагере «Зеркальныи » в зеленой зоне у села Алексеевка Базарнокарабулакского района, в 90 км от Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU