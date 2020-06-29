Дольщикам в Балаково выплатят компенсации после 8 июля

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:57:16+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов" сообщил, что найдено решение для обманутых дольщиков Балаково, которые не вошли в ЖСК.

Инвестор пообещал выплатить им компенсации после 8 июля.

- Также сегодня говорили со спикером о том, как решается проблема дольщиков Балаково, не вступивших в ЖСК. Сегодня встречались с ними и с инвестором. Обсуждали реализацию инвестиционного проекта. Хорошая новость - люди смогут получить свою компенсацию после 8 июля. А если бы не инвестпроект, то они могли бы судиться годами, чтобы получить свои страховые взносы. И не факт, что получилось бы это сделать, - отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU