Перспективу возобновления туров выходного дня из Саратова в Волгоград и обратно обсудили на онлайн-совещании

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:02:02+03:00

Планируется возобновить туры выходного дня между городами на Волге

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26 июня на Приволжской железной дороге было организовано онлайн-совещание, на котором обсуждались вопросы развития межрегионального и внутреннего туризма.

В ходе мероприятия руководители пригородных компаний АО «Волгоградтранспригород» и АО «Саратовская ППК» рассказали ведущим туроператорам и представителям комитетов по туризму Волгоградской и Саратовской областей о наиболее перспективных маршрутах.

Участники совещания обсудили возможность возобновления туров выходного дня между городами на Волге, а также организации гастрономических, этнографических, историко-культурных и экологических туров на полигоне ПривЖД.

К востребованным турам по маршрутам Саратов — Волгоград, Волгоград — Астрахань и Волгоград — Саратов в этом году могут добавиться поездки в направлении Хвалынска, села Золотое, Пензы и озера Эльтон. Организация всех туров будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

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В 2019 году более 35 тыс. жителей Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей стали участниками различных туристических проектов, реализуемых на полигоне Приволжской железной дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU