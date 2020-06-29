Перспективу возобновления туров выходного дня из Саратова в Волгоград и обратно обсудили на онлайн-совещании
26 июня на Приволжской железной дороге было организовано онлайн-совещание, на котором обсуждались вопросы развития межрегионального и внутреннего туризма.
В ходе мероприятия руководители пригородных компаний АО «Волгоградтранспригород» и АО «Саратовская ППК» рассказали ведущим туроператорам и представителям комитетов по туризму Волгоградской и Саратовской областей о наиболее перспективных маршрутах.
Участники совещания обсудили возможность возобновления туров выходного дня между городами на Волге, а также организации гастрономических, этнографических, историко-культурных и экологических туров на полигоне ПривЖД.
К востребованным турам по маршрутам Саратов — Волгоград, Волгоград — Астрахань и Волгоград — Саратов в этом году могут добавиться поездки в направлении Хвалынска, села Золотое, Пензы и озера Эльтон. Организация всех туров будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
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В 2019 году более 35 тыс. жителей Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей стали участниками различных туристических проектов, реализуемых на полигоне Приволжской железной дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU