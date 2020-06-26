2020-06-26T11:55:09+03:00
Общество

«КП-Саратов» нарастила индекс качества сайтов по версии Яндекса

Сайт опережает остальные местные издания
Екатерина Семенова
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Сайт "Комсомолки" - один из самых читаемых в Саратовской областиСайт "Комсомолки" - один из самых читаемых в Саратовской областиФото: Екатерина Семенова
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Индекса качества сайта «КП-Саратов» (saratov.kp.ru) удерживает высокие позиции на информационном поле Саратовской области.

Показатель ИКС, рассчитанный Яндексом, по итогам июня, составляет 42 300. Прирост составил 500 единиц за месяц.

Еще один крупный игрок на медийном рынке нашего региона — сайт «АиФ-Саратов». Его индекс вырос на 200 единиц и составил 27 300.

- Индекс качества сайтов это показатель того, насколько полезен сайт для пользователей с точки зрения Яндекса. При расчете ИКС учитываются размер аудитории, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса. Значение индекса регулярно обновляется, — объясняет Яндекс.

На 150 пунктов вырос ИКС сайта vzsar.ru. Он составил 8 850 единиц. У nversia.ru индекс 4 990 (прирост на 70 пунктов), у fn-volga.ru - 3 870 (прирост 20 пунктов), у sarnovosti.ru — 3 200 (прирост 90 единиц).

Такой разрыв объясняется тем, что «КП-Саратов» и «АиФ-Саратов» это издания федерального уровня. По той же причине они не участвуют в месячных рейтингах.

Кроме того, по данным liveinternet.ru, в июне сайт саратовской «Комсомолки» сохранил прочное второе место по числу посетителей.

Рейтинг liveinternet.ru

Рейтинг liveinternet.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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