В небе над Саратовом прогремел праздничный салют

24 Июнь 2020 2020-06-24T22:46:49+03:00

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Вечером 24 июня в Саратове запустили праздничный салют. Он прогремел в Парке Победы на Соколовой горе.

Салют длился 10 минут, в небо были запущены более 500 залпов.

Фото пресс-службы администрации

Салют завершил праздничную программу в честь Дня Победы. Утром она началась с торжественного прохождения войск саратовского гарнизона на Театральной площади.

Желающие могли посмотреть салют в режиме онлайн. На нескольких площадках велась прямая трансляция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="590" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/786912" frameborder="0"></iframe> Запись прямого эфира салюта в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU