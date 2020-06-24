В небе над Саратовом прогремел праздничный салют
Вечером 24 июня в Саратове запустили праздничный салют. Он прогремел в Парке Победы на Соколовой горе.
Салют длился 10 минут, в небо были запущены более 500 залпов.
Фото пресс-службы администрации
Салют завершил праздничную программу в честь Дня Победы. Утром она началась с торжественного прохождения войск саратовского гарнизона на Театральной площади.
Желающие могли посмотреть салют в режиме онлайн. На нескольких площадках велась прямая трансляция.
Запись прямого эфира салюта в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU