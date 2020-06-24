2020-06-24T11:15:33+03:00
Общество

На Театральной площади состоялось шествие в честь Победы

Оно прошло без зрителей [фото, видео]
Ольга Симонова
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Торжественное шествие прошло в СаратовеТоржественное шествие прошло в СаратовеФото: Ольга Симонова
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На Театральной площади Саратова сегодня, 24 июня, проходит торжественное шествие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие началось по плану, в 10 часов утра. Несмотря на пасмурное небо и начавшийся дождь, в небе пролетели три стратегических бомбардировщика.

В небе пронеслись боевые самолеты.

А по площади прошли торжественным строем представители разных видов войск: гарнизонщики, связисты, артиллеристы и другие.

Торжественное шествие состоялось, несмотря на ненастную погоду Фото: Ольга Симонова

Торжественное шествие состоялось, несмотря на ненастную погодуФото: Ольга Симонова

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», была организована видеотрансляция на большом экране.

- 75 лет назад прошел исторический парад в честь Победы над жестоким врагом. Наши отцы, деды, прадеды сохранили мир, спасли Отечество. Здесь сегодня в непростое время парад состоится. От лица потомков героев-победителей, от лица всех жителей Саратовской области на площади пройдут войска саратовского гарнизона. Трансляция этого торжества ведется на весь регион. Мы все помним бессмертный подвиг героев войны. Это наш долг перед всеми, кто сражался на передовой, трудился в тылу. Это дань уважения и благодарности тем, кто победил в Великой Отечественной войне. Низкий поклон ветеранам, слава защитникам родины. С юбилеем Победы! Ура, товарищи! — поздравил участников шествия губернатор Валерий Радаев.

Валерий Радаев поздравил участников шествия Фото: Ольга Симонова

Валерий Радаев поздравил участников шествияФото: Ольга Симонова

Зрителей было немного. Это объясняется предписаниями Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что шествие все же проведут, несмотря на то, что мероприятие считается массовым и не должно проходить раньше чем регион вступит в третий этап. Однако было принято решение, что оно необходимо — но без зрителей и участия ветеранов.

Шествие состоялось без скопления зрителей Фото: Ольга Симонова

Шествие состоялось без скопления зрителейФото: Ольга Симонова

В завершение мероприятия прошла боевая техника, в небо были выпущены красные шары.

Напомним, те, кто не смог прийти на Театральную площадь, чтобы увидеть прохождение войск, могут посмотреть его в трансляции губернатора Саратовской области в Instagram Валерия Радаева. Вечером горожан ждет салют на Соколовой горе. Будет организована онлайн-трансляция в Instagram главы Саратова Михаила Исаева.

Торжественное прохождение войск саратовского гарнизона 24 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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